Пауэлл ошеломил инвесторов

Рынки не были готовы к заявлению главы ФРСКоллаж: Тамара Ларина читайте на monocle.ruРынки не были готовы к заявлению главы ФРСПочти ровно через год после того, как председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл спровоцировал бурный рост на финансовых рынках, в среду он сделал противоположное, высказав осторожную точку зрения на снижение процентных ставок в 2025 году, что ошеломило инвесторов.