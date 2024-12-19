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Пауэлл ошеломил инвесторов

Пауэлл ошеломил инвесторов

Рынки не были готовы к заявлению главы ФРСКоллаж: Тамара Ларина читайте на monocle.ruРынки не были готовы к заявлению главы ФРСПочти ровно через год после того, как председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл спровоцировал бурный рост на финансовых рынках, в среду он сделал противоположное, высказав осторожную точку зрения на снижение процентных ставок в 2025 году, что ошеломило инвесторов.

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