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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пол Пирс об уровне обеспокоенности за «Тандер» перед выездом в Даллас: «Девять по десятибалльной шкале»

«Мой уровень обеспокоенности за них составляет девять по десятибалльной шкале. Сначала я думал, что семь, но должно быть все же девять, потому что им впервые предстоит увидеть, что это значит – находиться в реальной обстановке плей-офф на чужой арене.

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