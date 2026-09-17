Можно ли поминать умерших в церковные праздники и ходить на кладбище

Поминать умерших в церковные праздники можно, однако порядок богослужений отличается от обычных дней.
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