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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рябыкин о последнем месте «Трактора» на Востоке: «Это не сюрприз, команда поменяла курс на марше. У нее нет стержня, она не умеет терпеть, поэтому очки уходят»

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о неудачном старте « Трактора » в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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