Александр Емельяненко обратился к чемпиону UFC Джону Джонсу

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поблагодарил легендарного американского бойца, действующего чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории Джона Джонса за тёплые слова о себе.
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