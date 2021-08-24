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Противоуданый чехол: действительно ли он может защитить смартфон от неминуемой гибели?

Противоуданый чехол: действительно ли он может защитить смартфон от неминуемой гибели?

Покупая новый гаджет, мы надеемся, что он будет нам служить верой и правдой достаточно долгое время. Но для того, чтобы с ним действительно ничего не случилось, стоит не только правильно его заряжать, но и побеспокоится о его внешней защите.

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