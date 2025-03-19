Минюст не согласился c тем, что оператор единого QR-кода должен быть один

Минфин подготовил проект отзыва правительства на законопроект о едином QR-коде, который устанавливает Национальную систему платежных карт (НСПК) его единственным оператором, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
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