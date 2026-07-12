Эксперт по недвижимости Зубик: опасно покупать квартиру в популярном районе

Специалист по подбору недвижимости Виктор Зубик в ходе диалога с интернет-изданием «Лента.ру» перечислил наиболее важные критерии, на которые следует обращать внимание при покупке квартиры в обозримом будущем.
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