На выборах в Кургане засветился пиарщик, помогавший миллиардеру в борьбе с мэрами Екатеринбурга

В продвижении 28-летнего Андрея Пирожкова на выборах в курганскую гордуму участвует политтехнолог Виталий Галяев, ранее неоднократно работавший в интересах свердловского миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»).
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