В озере красноярского «Бархат-парка» в этом году нельзя будет купаться

В этом сезоне купать в озере «Бархат-парка» запрещено, подтвердили NGS24.RU в соцсетях проекта. Вместо купального пляжа в этом году там будет парковая зона, где можно будет загорать, устроить пикник, приготовить шашлык в беседках и так далее.
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