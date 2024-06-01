В озере красноярского «Бархат-парка» в этом году нельзя будет купаться

В этом сезоне купать в озере «Бархат-парка» запрещено, подтвердили NGS24.RU в соцсетях проекта. Вместо купального пляжа в этом году там будет парковая зона, где можно будет загорать, устроить пикник, приготовить шашлык в беседках и так далее.