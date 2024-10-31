❗️❗️❗️В случае обнаружения беспилотников и их осколков на земле не нужно приближаться к ним. О всех таких случаях необходимо немедленно сообщать в экстренные службы.
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❗️❗️❗️В случае обнаружения беспилотников и их осколков на земле не нужно приближаться к ним. О всех таких случаях необходимо немедленно сообщать в экстренные службы.