Родственники не исполнят волю Алена Делона и не усыпят его собаку

Овчарка Лубо останется с родственниками актёра.Pr Scr youtube.com/@TF1INFO--> Бельгийскую овчарку прославленного артиста Алена Делона по кличке Лубо не станут подвергать эвтаназии, несмотря на последнюю волю актёра.
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