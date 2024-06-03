Модульные убежища и женщины без нижнего белья: резонансные новости недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе. Пакт о нападении Правительство США разрешило Украине использовать пусковые установки HIMARS и управляемые ракетные системы залпового огня GMLRS для нанесения ударов по целям внутри России.