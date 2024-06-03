Аргументы недели
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Аргументы недели

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Модульные убежища и женщины без нижнего белья: резонансные новости недели

Модульные убежища и женщины без нижнего белья: резонансные новости недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе. Пакт о нападении Правительство США разрешило Украине использовать пусковые установки HIMARS и управляемые ракетные системы залпового огня GMLRS для нанесения ударов по целям внутри России.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Поддерживаю Милонова полностью!
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19 час.
ХА
Харченко Александр
Когда коту нечем заняться, он яйца лижет,так и Милонову
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16 час.

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