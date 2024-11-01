Якобы похищенный в Пакистане тревел-блогер Щупальце вышел на связь

Петербургский тревел-блогер Вася Щупальце (настоящее имя Игорь Бабко), которого якобы похитили пакистанские талибы (движение «Талибан» признано террористической организацией и запрещено в России), нашелся.
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