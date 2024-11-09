Прокуратура Ленобласти поставила на контроль дело о сбыте наркотиков

Арестованы два иностранца Прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский поставил на контроль ход расследования уголовного дела, которое возбудили по факту покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.
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