Скатерть-Самобранка

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Домашнее жаркое с курочкой. Сытное блюдо для семейного ужина

Домашнее жаркое с курочкой. Сытное блюдо для семейного ужина

Домашнее жаркое с курочкой потрясающее блюдо, которое станет украшением любого праздничного стола. Домашнее жаркое с курочкой: ингредиенты Куриные окорочка- 2 шт (две штуки) Мелкая или средняя по размеру картошка — 10 шт (десять штук) Морковь- 1шт.

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