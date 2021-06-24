Домашнее жаркое с курочкой. Сытное блюдо для семейного ужина

Домашнее жаркое с курочкой потрясающее блюдо, которое станет украшением любого праздничного стола. Домашнее жаркое с курочкой: ингредиенты Куриные окорочка- 2 шт (две штуки) Мелкая или средняя по размеру картошка — 10 шт (десять штук) Морковь- 1шт.
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