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СТУДЕНТ ИЗ ТУРЦИИ НАЗВАЛ РУССКИХ ДЕВУШЕК ПРОСТИТУТКАМИ. CАМИ ВИНОВАТЫ?

СТУДЕНТ ИЗ ТУРЦИИ НАЗВАЛ РУССКИХ ДЕВУШЕК ПРОСТИТУТКАМИ. CАМИ ВИНОВАТЫ?

ФОТО: SAIDAUITA/SHUTTERSTOCK.COM АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ Очередной иностранный "специалист" в переписке оскорбил девушку из России и в её лице всех русских женщин.

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Комментарии
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КИ
Константин Иванов
Отправить этого турецкого студента в Турцию ведь он пи... пи... пи... . Россия доколе ты будешь терпеть выходки иностранных граждан?
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18 час.
Людмила Феденюк
А нашим девушкам вести себя по требовательнее и для турецких студентов ввести завышенн😜ый тариф
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18 час.
Виктор Рыбаков
Суд Линча над иноземцами, желающими отведать россиянского тела,спасёт росссиянок ....
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18 час.

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