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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Кущенко о конкуренции в Единой лиге ВТБ: «Стоит говорить даже не про большую четверку, а про большую шестерку»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился впечатлениями от матча ЦСКА с « Локомотивом -Кубань» (87:84) и оценил старт сезона.

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