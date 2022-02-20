Армия Украины стала сильнее? Но послушайте немца, сражавшегося за ВСУ

Многие бывшие вояки и особенно солдаты удачи оставляют после себя дневники, где делятся воспоминаниями о своей жизни и «подвигах», зачастую приукрашивая все это.
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