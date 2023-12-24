Происшествие случилось в посёлке Усть-Абакан, деревянная горка не прошла сертификацию.Число пострадавших при обрушении горки в Хакасии выросло до девяти, сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии