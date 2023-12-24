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Число пострадавших при обрушении горки в Хакасии выросло до девяти

Число пострадавших при обрушении горки в Хакасии выросло до девяти

Происшествие случилось в посёлке Усть-Абакан, деревянная горка не прошла сертификацию.Число пострадавших при обрушении горки в Хакасии выросло до девяти, сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии.

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