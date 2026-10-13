Industry-funded study of the week: the American Beverage Association at work

A reader and doctoral student in my NYU department, Earlene Cruz, sent this classic example, a press release from the University of Leeds: Major trial examines no-sugar sweetened soft drinks The major new study was published in the British Journal of Nutrition and provides long-term clinical evidence that NNS beverages – specifically those containing aspartame, acesulfame potassium (acesulfame K), and sucralose – are equivalent to water in supporting weight loss and long-term weight maintenance.
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