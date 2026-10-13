Food Politics
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Food Politics

3 подписчика

Industry-funded study of the week: the American Beverage Association at work

A reader and doctoral student in my NYU department, Earlene Cruz, sent this classic example, a press release from the University of Leeds: Major trial examines no-sugar sweetened soft drinks The major new study was published in the British Journal of Nutrition and provides long-term clinical evidence that NNS beverages – specifically those containing aspartame, acesulfame potassium (acesulfame K), and sucralose – are equivalent to water in supporting weight loss and long-term weight maintenance.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым