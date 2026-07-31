Сергунина: В столице назвали лауреатов конкурса «Покажи Москву!»

В столице наградили победителей конкурса «Покажи Москву!», сообщила заммэра Наталья Сергунина. Аттестованные гиды и любители прислали на него около тысячи заявок с описанием туристических маршрутов по городу.
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