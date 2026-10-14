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Конец света в ноябре 2026 года — не фейк? Ученый объяснил ошибку в предсказании

Конец света в ноябре 2026 года — не фейк? Ученый объяснил ошибку в предсказании

Предсказание ученых прошлого века, что человечество будет «раздавлено» 13 ноября 2026 года, основывалось не неверном понимании демографических трендов, объяснил профессор Дин Спирс изданию Popular Science.

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