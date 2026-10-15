Максим Кронгауз, лингвист и профессор, рассказал о критериях выбора "слова года". Он отметил, что выбор зависит от экспертов, статистики и частоты употребления.
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