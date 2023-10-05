Министр культуры России Ольга Любимова поздравила педагогов с профессиональным праздником. «В Год педагога и наставника мы вновь говорим о том, что именно в творческом образовании личность педагога играет особое значение в становлении будущих артистов, художников, музыкантов, режиссеров.
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