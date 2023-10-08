Пугачеву, Галкина* и Макаревича* накрыло в Израиле. Куда теперь побегут звездные евреи, неужели в Россию?

Стоит ли говорить о том, какую реакцию среди россиян вызвал его жалостливо-патриотичный тон. Вместо сочувствующих слов со стороны россиян, Галкин смог насладиться порцией «народной любви» которой с ним поторопились поделиться его соотечественники.
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