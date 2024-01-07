NASA и JAXA показали детальный снимок взрыва сверхновой в соседней галактике Ам...

NASA и JAXA показали детальный снимок взрыва сверхновой в соседней галактикеАмериканское космическое агентство NASA совместно с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) показали детальный рентгеновский снимок взрыва звезды в глубинах космоса.
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