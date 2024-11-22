В Британии пообещали исполнить решение МУС по Израилю

Заявление отом, что лейбористское правительство Великобритании исполнит решение Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в случае их приезда в страну, 22 ноября озвучил представитель офиса британского премьера Кира Стармера.
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