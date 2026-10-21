Кейт Хадсон показала новые кадры с отдыха на Гавайях, где была вместе с женихом Дэнни Фудзикавой. На снимках 47-летняя актриса позирует в красном бикини, а музыкант в бейсболке и полосатых плавках сидит позади возлюбленной и обнимает её за плечи.
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