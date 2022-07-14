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Ангелина Мельникова: «Представляю, как тяжело фигуристкам, когда обсуждают каждый их шаг. Это непросто выдержать, не завидую»

Олимпийская чемпионка Токио-2020 Ангелина Мельникова сравнила популярность фигурного катания и спортивной гимнастики.

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