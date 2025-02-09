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В центре Петербурга разобьют сквер за 20 миллионов рублей

В центре Петербурга разобьют сквер за 20 миллионов рублей

Он будет в форме скрипичного ключа с фонтаном. В Петербурге создадут сквер на Невском проспекте. Конкурс уже объявлен, следует из документа, который представлен на официальном сайте единой информационной системы.

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