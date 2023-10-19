Калифорнийский стартап AnySignal выходит космический рынок с уникальной космической радио-технологией. И $5 млн инвестиций

Как сообщил операционный директор и сооснователь компании Джеффри Осборн, продукт AnySignal работает на нескольких диапазонах частот и включает в себя наземное оборудование для тестирования аппаратного обеспечения, модемы, которые могут быть обновлены для различных волн, поддержку лицензирования и программное обеспечение, позволяющее взаимодействовать с различными бортовыми системами.