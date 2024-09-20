Врачи не спасли 6-летнего ребенка, травмированного в ДТП на Кубани

Врачи не спасли 6-летнего ребенка, травмированного в ДТП на КубаниСпустя сутки поле ДТП на трассе «Краснодар – Славянск на Кубани – Темрюк А 289 – Новороссийск – Керчь» в больнице скончался 6-летний ребенок, пострадавшей в этой аварии.