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Китай

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Глава МИД КНР призвал к совместной работе по укреплению стабильных и продолжительных китайско-японских связей

Пекин, 4 декабря /Синьхуа/ -- Китай и Япония должны работать сообща над укреплением стабильности в двусторонних отношениях и поддержанием регионального и международного мира и стабильности, заявил в среду министр иностранных дел КНР Ван И.

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