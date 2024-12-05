Глава МИД КНР призвал к совместной работе по укреплению стабильных и продолжительных китайско-японских связей

Пекин, 4 декабря /Синьхуа/ -- Китай и Япония должны работать сообща над укреплением стабильности в двусторонних отношениях и поддержанием регионального и международного мира и стабильности, заявил в среду министр иностранных дел КНР Ван И.
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