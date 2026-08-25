⚠️ Риск отключений электроэнергии в Макеевке • с 9:00 до 14:00, во всех районах Макеевки, кроме Кировского.
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⚠️ Риск отключений электроэнергии в Макеевке • с 9:00 до 14:00, во всех районах Макеевки, кроме Кировского.
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