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Новости Липецка

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Жители сразу двух липецких сел стали очевидцами редкого явления – пылевого вихря

Жители сразу двух липецких сел стали очевидцами редкого явления – пылевого вихря

В селах Замятино и Донское Задонского района удалось запечатлеть редкое атмосферное явление. Его называют пылевым или пыльным ветром, и встречается оно только в очень жаркую погоду, которая как раз устойчиво держится в Липецкой области.

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