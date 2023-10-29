Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Швеция в НАТО? Пока не надо!

Швеция в НАТО? Пока не надо!

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Принятие новых членов в Альянс превращается в какое-то шоу. Причём довольно низкого пошиба.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
НАТО из оборонительного союза стала Агрессивно-террористической организацией. С1999г  по сей день стала мировым жандармом.Теперь не нравится ХАМАС,Неонацизм и геноцид стали нормой.НАТО говорит: &quot;Отличные вложение денег в убийство русский&quot;.Другой : &quot; Так дешево в разорение России&quot;.Это не слова.а действия.Пришла пора разместить авиабазу  в Венесуэле с Ту-22М3,  Су-34 и Миг-31.По поре самолетом можно.боекомплект не забыть бы.
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3 д.
N
Nata
Не надо верить сказкам - НАТО никогда не была оборонительной организацией.
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2 д.

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