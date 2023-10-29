Швеция в НАТО? Пока не надо!

VG

Vasily Golov

НАТО из оборонительного союза стала Агрессивно-террористической организацией. С1999г по сей день стала мировым жандармом.Теперь не нравится ХАМАС,Неонацизм и геноцид стали нормой.НАТО говорит: "Отличные вложение денег в убийство русский".Другой : " Так дешево в разорение России".Это не слова.а действия.Пришла пора разместить авиабазу в Венесуэле с Ту-22М3, Су-34 и Миг-31.По поре самолетом можно.боекомплект не забыть бы.