Иран опровергает заявление США о частичном восстановлении судоходства в Ормузе В июле американские военные нанесли серию ударов по иранским радарам и системам набл.
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Иран опровергает заявление США о частичном восстановлении судоходства в Ормузе В июле американские военные нанесли серию ударов по иранским радарам и системам набл.
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