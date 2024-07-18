Джонсу запретили владеть оружие и употреблять алкоголь из-за угроз в адрес допинг-офицеров

Напомним, что весной-2024 Джон Джонс поругался с допинг-офицерами, которые навестили чемпиона UFC в его доме в Нью-Мексико.
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