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Коровы, неожиданно вышедшие на дорогу, остановили полицейскую погоню

Коровы, неожиданно вышедшие на дорогу, остановили полицейскую погоню

Полицейские из провинции Сонгкхла (Таиланд), преследовавшие подозреваемых, убедились, что служба может сопровождаться самыми неожиданными моментами.

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