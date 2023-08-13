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Боец Макгрегор заявил, что ему нет дела до поединка между Маском и Цукербергом

Боец Макгрегор заявил, что ему нет дела до поединка между Маском и Цукербергом

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор на своей странице в соцсетях заявил, что ему нет дела до возможного поединка между американскими бизнесменами Марком Цукербергом и Илоном Маском.

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