Боец Макгрегор заявил, что ему нет дела до поединка между Маском и Цукербергом

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор на своей странице в соцсетях заявил, что ему нет дела до возможного поединка между американскими бизнесменами Марком Цукербергом и Илоном Маском.