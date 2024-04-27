Очень пьяная ямальчанка пыталась побить полицейского

Жительница Ямала пойдет под суд за оскорбление и попытку побить полицейского. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 12 января 2024 года в поселке Тазовский участковый уполномоченный в ходе патрулирования улиц обнаружил сидящую на обочине дороги женщину.