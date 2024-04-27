РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

260 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Роза Семиренко
    Ура!!! Наше знамя Победы опять над рейхстагом!!!Над Рейхстагом не...
  • Алекс Сэм
    Б**** хрен бы с ними со всеми но Хуснулина то уберите! З***** со своими чурками!Новая конфигураци...
  • Evgeni Velesik
    И далее по списку, глава МО тоже под вопросом после Ивановской коррупции!Новая конфигураци...

Очень пьяная ямальчанка пыталась побить полицейского

Очень пьяная ямальчанка пыталась побить полицейского

Жительница Ямала пойдет под суд за оскорбление и попытку побить полицейского. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 12 января 2024 года в поселке Тазовский участковый уполномоченный в ходе патрулирования улиц обнаружил сидящую на обочине дороги женщину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх