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ВС РФ дошли до меловых гор у Краматорска и освободили Куртовку под Дружковкой в ДНР

ВС РФ дошли до меловых гор у Краматорска и освободили Куртовку под Дружковкой в ДНР

Российские войска продолжают освобождать территорию ДНР от украинских сил. Штурмовые подразделения ВС РФ, продвигающиеся на Донбассе, вышли к меловым горам Краматорского регионального ландшафтного парка в районе посёлка Василевская Пустошь.

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