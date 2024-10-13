Экс-глава МО Южной Кореи Сик сомневается, что КНДР начнет войну

КНДР вряд ли на нынешнем этапе отношений с Южной Кореей готова начать войну. Такую оценку ситуации в регионе дал глава управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея, экс-мигистр обороны Син Вон Сик в интервью телеканалу KBS.
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