Экс-глава МО Южной Кореи Сик сомневается, что КНДР начнет войну

КНДР вряд ли на нынешнем этапе отношений с Южной Кореей готова начать войну. Такую оценку ситуации в регионе дал глава управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея, экс-мигистр обороны Син Вон Сик в интервью телеканалу KBS.