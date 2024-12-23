Минус 30: опубликован прогноз погоды на январь-2025 в Новосибирске

Самый суровый погодный сценарий на январь 2025 года опубликовал сайт goodmeteo.ru. Согласно данным синоптиков, в столице Сибири самыми холодными станут вторник, 7 января – температура воздуха составит -28.
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