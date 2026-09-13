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Два комбайна сгорели в один день в разных районах Алтайского края

Два комбайна сгорели в один день в разных районах Алтайского края

В Алтайском крае 12 сентября вспыхнуло два пожара, связанных с комбайнами. Возможной причиной обоих ЧП стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

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