Актриса Екатерина Шпица показала полуголую грудь на камеру

Российская актриса Екатерина Шпица снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на странице ее супруга, фотографа Руслана Панова, в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).