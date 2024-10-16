Врач пояснил, чем отличается инфаркт от инсульта Ирэн ОрлонскаяНедостаточная физическая активность, наличие вредных привычек, пожилой возраст и высокий уровень «плохого» холестерина являются основными факторами риска для развития инфаркта и инсульта.
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