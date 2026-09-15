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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава академии РФС о словах Мостового, что в футболе все придумано: «У каждой легенды своя роль в обществе. На занятиях видели его с другой стороны, наблюдали за думающим человеком»

Глава академии РФС Ирина Баранова поделилась впечатлениями от Александра Мостового. – Как при обучении себя проявлял Александр Мостовой ? – Он дисциплинированный.

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