Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Такая странная любовь к России...

Такая странная любовь к России...

Гений про злодейства Последние три дня, с тоской взирая на нашу оппозицию, которая, бедная, позавчера лишилась своей последней радости и надежды, меня охватывает просто какое-то экзистенциальное удивление.

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