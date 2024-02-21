Такая странная любовь к России...

Гений про злодейства Последние три дня, с тоской взирая на нашу оппозицию, которая, бедная, позавчера лишилась своей последней радости и надежды, меня охватывает просто какое-то экзистенциальное удивление.
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